ارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة في يوليو 2018 إلى 76 مليار و800 مليون دولار بزيادة 79% عن نفس الشهر في عام 2017، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وكشفت أن العجز بلغ في أول 10 أشهر من هذا العام المالي 683.97 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت بأن العجز كان 566.02 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المئة إلى 302 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد لدى وصوله إلى السلطة باصلاح الاختلالات في الحسابات العامة وتقليل العجز الكبير والديون الفيدرالية.

المصدر: روسيا اليوم