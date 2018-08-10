أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في حميميم اللواء ألكسي تسيغانكوف أن العسكريين الروس تمكنوا من تدمير طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المسلحين بمحافظة اللاذقية نحو قاعدة حميميم العسكرية.

وقال قائد المركز في حديث له الجمعة “خلال آخر 24 ساعة رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة في شمال محافظة اللاذقية”.

وأوضح القائد انه “تم تدمير الطائرتين على مسافة بعيدة من القاعدة العسكرية باستخدام المدافع المضادة للطيران”.

المصدر: سبوتنيك