أعلن العسكريون الأوكرانيون أنهم سجلوا 45 حالة قصف لمواقعهم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ومقتل جندي، إضافة إلى إصابة عسكريين آخرين بجروح. وقال المركز الإعلامي لقيادة العملية الأوكرانية في دونباس، في نشرة له بهذا الشأن نُشرت على موقع “الفايسبوك”، “تعرضت المواقع الأوكرانية لإطلاق النيران 45 مرة، ونتيجة لذلك قتل عسكري واحد إضافة إلى إصابة عسكريين آخرين بجروح.” هذا وقد وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بتاريخ 30 نيسان/أبريل مرسوماً يتعلق بإنهاء عملية مكافحة الإرهاب في دونباس، والتي استمرت أكثر من 4 أعوام والبدء في تنفيذ عملية بديلة وهي عملية القوات المشتركة. حيث تتحمل وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤولية إدارة العملية بدلاً من جهاز الأمن الأوكراني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية