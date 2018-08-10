قتل 17 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم جديد لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، هو الثالث في شهر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية، الخميس.

ووصل مقاتلون مدججون بالسلاح مساء الأربعاء في شاحنات إلى قرية غاروندا بولاية بورنو حيث نهبوا القاعدة العسكرية.

وقال ضابط نيجيري لم يكشف هويته “هاجم إرهابيو بوكو حرام قواتنا في غاروندا الليلة الفائتة”.

وأضاف “خسرنا 17 جنديا وأصيب 14 آخرون إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين”.

وأوضح أن الإرهابيين استولوا على أسلحة وآليات قبل أن يفروا.

وشنت بوكو حرام هجومين آخرين على قواعد عسكرية في أقل من شهر، ما يشير إلى أن الجماعة لا تزال تشكل تهديدا في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية