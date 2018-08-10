أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء الخميس، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 12 أيار/مايو، في 13 محافظة للبلاد.

وأصدرت المفوضية بيانا أوضحت فيه نتائج إعادة فرز الأصوات يدويا، وتأتي كالتالي:

ببغداد: كتلة “سائرون” – 17 مقعدا، وائتلاف “الفتح” – 10 مقاعد، ائتلاف “دولة القانون” – 9 مقاعد، ائتلاف “الوطنية” – مقاعد، ائتلاف “النصر” – 8 مقاعد، تحالف “القرار” – 4 مقاعد، تيار “الحكمة” – 4 مقاعد، وتحالف “بغداد” – 3، “بيارق الخير” – 2، ائتلاف “تمدن” – مقعد واحد، وتحالف “المدني” – مقعد واحد، “الحزب المدني” – مقعد واحد، وائتلاف “إرادة” – مقعد واحد.

دهوك: “الحزب الديمقراطي الكردستاني” – 10 مقاعد، “الحزب الإسلامي الكردستاني” – مقعد واحد، وائتلاف “الرافدين” – مقعد واحد.

كربلاء: “الفتح” – 3 مقاعد، “سائرون” – 3 مقاعد، “النصر” – مقعدان، “دولة القانون” – مقعدان، “الحكمة” – مقعد واحد.

أربيل: “الحزب الديمقراطي الكردستاني” – 8 مقاعد، “الاتحاد الوطني” – مقعدان، “الجيل الجديد” – مقعدان، “التحالف من أجل الديمقراطية” – مقعد، حركة “كوران” – مقعد، “الجماعة الإسلامية” – مقعد.

البصرة: “الفتح” – 6 مقاعد، “سائرون” – 5 مقاعد، “النصر” – 5 مقاعد، “دولة القانون” – 4 مقاعد، “الحكمة” – مقعدان، تجمع “رجال العراق” – مقعد، “إرادة” – مقعد، “الوطنية” – مقعد.

المثنى: “سائرون” – مقعدان، “الفتح” – مقعدان، “الحكمة” – مقعد، “النصر” – مقعد، “دولة القانون” – مقعد.

كركوك: “الاتحاد الوطني الكردستاني” – 6 مقاعد، و”التحالف العربي” – 3 مقاعد، و”الجبهة التركمانية” – 3 مقاعد.

ذي قار: “سائرون” – 6 مقاعد، “الفتح” – 5 مقاعد، “دولة القانون” – 3 مقاعد، “النصر” – 3 مقاعد، “الحكمة” – مقعدان.

ديالى: “الفتح” – 3 مقاعد، “القرار” – 3 مقاعد، “الوطنية” – 3 مقاعد، “سائرون” – مقعدان، “النصر” – مقعد، “الحكمة” – مقعد، “الاتحاد الوطني الكردستاني” – مقعد.

السليمانية: “الاتحاد الوطني الكردستاني” – 8 مقاعد، “التغيير” – 4 مقاعد، “الجيل الجديد” – مقعدان، “الجماعة الاسلامية” – مقعد، “الحزب الديمقراطي الكردستاني” – مقعد، “التحالف من أجل الديمقراطية” – مقعد، “الاتحاد الإسلامي” – مقعد.

النجف: “سائرون” – 4 مقاعد، “الفتح” – 3 مقاعد، “النصر” – 3 مقاعد، “الحكمة” – مقعد، “دولة القانون” – مقعد.

الأنبار: “الأنبار هويتنا” – 6 مقاعد، “الوطنية” – 3 مقاعد، “القرار العراقي” – مقعدان، “عابرون” – مقعدان، “النصر” – مقعدان.

القادسية: “الفتح” – 3 مقاعد، “سائرون” – 3 مقاعد، “النصر” – مقعدان، “دولة القانون” – مقعد، “الحكمة” – مقعد، “إرادة” – مقعد.

المصدر: السومرية نيوز