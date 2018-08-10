دعت الخارجية الأمريكية السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تتحدث عن استشهاد عشرات الأشخاص، معظمهم أطفال، بغارة للتحالف بقيادة المملكة على محافظة صعدة اليمنية.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس “لا تتوفر لدينا معلومات شاملة حول ما حصل، لكننا بلا شك قلقون من التقارير حول وقوع هجوم أسفر عن مقتل مدنيين، وندعو التحالف، الذي تقوده السعودية، لإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث”.

وأشارت ناويرت إلى أن الولايات المتحدة “تحث جميع الأطراف على اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حماية المدنيين”، وأعربت عن “أسف” السلطات الأمريكية عن “كل الخسائر بين السكان المسالمين”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مع ذلك على أن “السعودية تمثل شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات