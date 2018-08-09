عثر باحثون على قرط من الذهب عمره 2200 عام بالقرب من البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما يوفر دليلا نادرا على التأثير الهلنستي على المنطقة.

واكتُشف القرط البالغ طوله 4 سم، أثناء عمليات حفر خارج المدينة القديمة المسورة في القدس، ويتميز بأنه مزين بحيوان يُعتقد أنه غزال.

ويعد الاكتشاف “الفريد” أول قرط وُجد في القدس، يعود تاريخه إلى الفترة الهلنستية(اليونانية)، في حوالي القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وفقا للباحثين. وعثر على القرط في موقع يبعد حوالي 200 متر جنوبي المسجد الأقصى.

وقال الباحثون إنهم عثروا أيضا على “قطع فخار وقليل من العملات المعدنية، ولكن بالكاد توجد أي بقايا للمباني التي يمكن تأريخها بدقة”. وأوضحوا أيضا أن القرط المكتشف صُمم باستخدام تقنية تعتمد على دمج الخيوط والخرز المعدني، لإنشاء أنماط معقدة.

وتجدر الإشارة إلى اكتشاف أقراط مماثلة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، ولكنها نادرة في فلسطين المحتلة.

ويقول الباحثون إن الأقراط تكشف عن أن السكان ليسوا من الفلاحين الذين استقروا في مناطق شاسعة على أطراف المنطقة الوسطى، لكنهم كانوا من الأفراد الميسورين.

المصدر: دايلي ميل