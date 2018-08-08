لقي عدد من المسلحين المتحالفين مع العدوان مصارعهم بينهم قيادي، اليوم الأربعاء، إثر تدمير آليه كانت تقلهم غرب الدريهمي في الساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة العسكرية في الجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت آلية تابعة لمرتزقة الغزو والاحتلال بعبوة ناسفة غرب الدريهمي ما أدى الى مصرع كل من كان على متنها من المرتزقة. وأكد المصدر مصرع 6 من المرتزقة بينهم قيادي في مرتزقة الغزو والاحتلال في تفجير الآلية.

وكان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير منطقة الجبلية الاستراتيجية في مديرية التحيتا بشكل كامل الأمر الذي من شأنه قطع خطوط إمداد العدو ومنع أي عمليات التفافية على الجيش واللجان الشعبية في المديرية.

المصدر: المسيرة نت