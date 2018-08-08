أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن الموقف من العقوبات الأمريكية على ايران، مؤكدة أن العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة. وقال ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب، في بيان، إن “العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة والذي يلحق الضرر بالدرجة الاساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية”، مضيفاً “كما ويستحضر العراق مواقف الجارة ايران المشرفة في الوقوف الى جانبه في الازمات”.

ولفت الى أن “مامن ضرر يلحق ببلد من البلدان الا وينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها”، مشيراً الى أنه “في الوقت الذي تشيد فيه الوزارة بموقف الجمهورية الاسلامية مع العراق في مواجهته ضد الإرهاب ودعمها له فإنها تدعو المجتمع الدولي الى الضغط من اجل ثني الادارة الامريكية عن الاستمرار بهذه العقوبات”.

وتابع “نجد ان انعكاسها السلبي سيكون كبيرا على العراق والمنطقة بأسرها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كونها دولة جوار جغرافي مهمة”.

المصدر: السومرية نيوز