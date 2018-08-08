دعا نائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي، المجتمع الدولي إلى نبذ سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب، مؤكدا رفض العراق للعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني المسلم.

وأكد خلال استعراضه والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي مستجدات المنطقة والعالم، على أن القوى الوطنية العراقية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل إلى موقف يمهد إلى انطلاق مرحلة جديدة تسير بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب الشعب.

من جانبه، أعرب سفير طهران لدى بغداد عن تقدير بلاده لمواقف العراق تجاه إيران وشعبها إقليميا ودوليا.

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية، وتستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم لتشمل قطاع النفط.

كما تحظر العقوبات على طهران شراء أو حيازة الأوراق المالية الأمريكية، وتجارة المعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.

المصدر: وكالات