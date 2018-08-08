أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يبلغ 5% أو يتجاوز ذلك قريبا.

وكان ترامب يتحدث خلال حفل عشاء مع مديري شركات في ناديه للغولف في بيدمينستر (نيوجيرزي) بشمال شرق الولايات المتحدة.

وقال ترامب “كما تعلمون، نحن نسجل أرقاما قياسية في الناتج المحلي الإجمالي، لم يفكر أحد في أننا سنكون أعلى من أو حتى قريبين من 2 (في المئة)، وها نحن عند الـ 4.1 !”.

وأضاف “أعتقد أننا سنذهب أبعد من ذلك بكثير”، موضحا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية مستقبلية يمكن للاقتصاد أن “يذهب أبعد من ذلك بكثير”.

وتابع الرئيس الأميركي أنه خلال الربع المقبل من العام “أعتقد أننا سنكون قريبا جدا عند (حدود) 5%، هذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون بها، أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب أعلى بكثير من 5 (بالمئة) وذلك عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية وجيدة لبلدنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية