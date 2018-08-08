دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، الثلاثاء، كندا والسعودية إلى حل خلافهما الذي أثارته تصريحات كندية تعبر عن القلق بشأن القبض على نشطاء في السعودية.

وقالت نويرت “ينبغي لكلا الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا”.

وطردت السعودية يوم الاثنين السفير الكندي وأمهلته 24 ساعة لمغادرة المملكة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، استغربت فيه موقف السفير الكندي لدى المملكة، بشأن ما أسمته “نشطاء المجتمع المدني” الذين اعتقلتهم السعودية.

من جانبها ردت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قائلة، إن “كندا ستدافع على الدوام عن حقوق الإنسانية، وتدرجها في صلب سياستها الخارجية، وأشير هنا بالتأكيد إلى طرد سفير كندا في السعودية”.

المصدر: وكالات