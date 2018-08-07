أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في أن “يشكل استقرار لبنان عاملا مطمئنا للمنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب، كي يعودوا بصورة نهائية الى لبنان، بلد التنوع والانفتاح والارض الجميلة الاحب الى قلب الجميع”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من “المؤسسة المارونية للانتشار” مع مجموعة من الشباب والشابات المتحدرين من اصل لبناني يزورون لبنان ضمن “مشروع الاكاديمية المارونية وبرنامج العودة الى الجذور” التابع للمؤسسة، بهدف “تعزيز ارتباطهم بوطنهم الام وترسيخ ايمانهم بمؤسساتهم الدستورية”.

ورحب الرئيس عون بالوفد، وتوجه بالتهنئة الى الطلاب واهلهم والمعلمين الذين “سهروا وتعبوا من اجل تأمين التحصيل العلمي للطلاب”، واثنى على “دور الطلاب” لانه يرى فيهم “جيل المستقبل الذي سيحل مكاننا، وان تكونوا النخبة التي ستحكم لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام