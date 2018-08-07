استشهد مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ظهر الثلاثاء، في قصف “إسرائيلي” استهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن المقاومين استشهدا جراء قصف مدفعية الاحتلال موقعاً للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. من جانبها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، استشهاد المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا في القصف الصهيوني الأخير. وزعمت المصادر العبرية، أن المدفعية قصف موقعاً لحركة “حماس” رداً على إطلاق نار صوب دورية تابعة لجيش الاحتلال قرب حدود القطاع.

المصدر: فلسطين اليوم