دخلت دفعة أولى من “العقوبات” التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وتشمل العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04.01 ت غ. تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية. كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.

نتنياهو يهنيء

و”هنأ” رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الرئيس الاميركي ترامب بإعادة فرض العقوبات معتبرا أن “هذا يرمز إلى عزم على كبح عدوان إيران الاقليمي ونيتها امتلاك السلاح النووي” حسب زعمه.

الاتحاد الأوروبي معارض

وأبدى الاتحاد الأوروبي “أسفه” لمعاودة فرض العقوبات وأكد “تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران معلنا دخول آلية

قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية