أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف الحجوزات والرحلات من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وأضافت الخطوط السعودية الاثنين في بيان لها أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستعمل على إيجاد حلول بديلة للحاجزين على رحلات الخطوط إلى تورنتو.

وكانت السعودية قد دانت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد أن “هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وإيقاف (النشطاء) المذكورين تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة”.

المصدر: روسيا اليوم