قتل شخصان وأصيب 55 آخرون، نتيجة انفجار بسبب تصادم بين شاحنتين تحمل إحداهما مواد قابلة للاشتعال على طريق سريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا في إيطاليا.

وقالت الشرطة إنها “أغلقت الطريق السريع الذي شهد التصادم إضافة إلى المنطقة المحيطة به في بورجو بانيجالي على مشارف بولونيا”.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن شاحنة تحمل سيارات اصطدمت بناقلة محملة بمواد شديدة الاشتعال على جسر ما أدى لانهيار جزء من الجسر، وامتدت النيران إلى مرآب للسيارات تحت الجسر واشتعلت في عدة سيارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف فورا إلى منطقة الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر أعمدة ضخمة من النيران تتصاعد في الهواء بعد الانفجار.

المصدر: وكالات