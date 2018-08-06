صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 3/08/2018 وردت شكوى من أحد المواطنين ضد شخص بجرم تزوير تأشيرات لأداء مناسك الحج.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهما وتوقيفهما بعد أقل من ساعتين من ورود الشكوى في محلتي الروشة والظريف، وهما:

-ع. ك. ( مواليد عام 1982، لبناني)

-م. خ. ( مواليد عام 1987، لبناني)

وضبط بحوزتهما 88 جواز سفر عراقي.

بالتحقيق معهما اعترفا أنهما كانا يعملان على الاستحصال على تأشيرات مزورة من شخص في سورية بعد فشلهما في تزويرها في منطقة وادي خالد.

لذلك وبناء لإشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقمين: 810170/01 – 810171/01، تمهيدا لإتخاذ الاجراءات القانونية الازمة بحقهما.

المصدر: الوكالة الوطنية