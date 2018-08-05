نفى الملك الأردني عبد الله الثاني “وجود ضغوط على بلاده فيما يتعلق بالتعامل مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”، واكد “ثبات موقفها من القضية بدعم حل قيام دولة فلسطينية في القدس الشرقية”، بحسب قوله.

ولفت الديوان الملكي الأردني الى أن “الملك وخلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أشار إلى زيارته للولايات المتحدة ولقاءاته في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأركان الإدارة والكونغرس، حيث جرى التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد الملك الأردني على أن “موقف بلاده في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت لا يتغير أبدا”، وتابع “أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج فمن أين يأتون بهذه الأفكار لا نعلم!”.

المصدر: سبوتنيك