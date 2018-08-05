أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا تعتبر نقطة تحول في تاريخ هذا البلد. وعبر عن “قناعته بضرورة تحقيق الاستقرار أولا”.

وقال الوزير الإيطالي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري الاحد إن “الانتخابات نقطة تحول في ليبيا وينبغي أن تتم بعد الانتهاء من الإطار العام لكي يكون البلد جاهزا لذلك”.

وأضاف الوزير “نريد المزيد من الوقت حتى يتحقق الاستقرار ثم نجري الانتخابات”.

من جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن “المؤتمر الدولي الذي تعتزم روما تنظيمه بشأن مستقبل ليبيا لم يتم تحديد موعده بعد”، مشيرا إلى أن “روما ستوجه الدعوة إلى كافة الأطراف الليبية لحضوره”.

المصدر: سبوتنيك