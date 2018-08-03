تعليقاً على المجزرة البشعة التي استهدفت المدنيين اليمنيين في مدينة الحديدة أصدر حزب الله البيان التالي “ارتكب التحالف السعودي الأميركي مجزرة بشعة استهدفت المدنيين والمرضى في المستشفيات والأسواق في مدينة الحديدة اليمنية وأوقعت العشرات منهم بين شهيد وجريح في جريمة موصوفة أذهلت العالم”.

اضاف البيان “إننا في حزب الله إذ ندين بشدة هذه الجريمة النكراء، ندعو الدول الحرة في العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لإدانتها والوقوف بوجه مرتكبيها وفضح عدوانهم المتواصل على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

واردف “إن لجوء العدوان السعودي الأميركي لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الأخلاقي المريع لهذا التحالف، كما يكشف عن فشله الذريع في الميدان أمام المقاومة اليمينة الشجاعة”.

وختم “إننا في حزب الله إذ نتقدم من القيادة اليمنية وذوي الشهداء بأسمى آيات العزاء والمواساة ندعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني الصابر بالنصر القريب باذن الله”.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله