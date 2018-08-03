تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي، اليوم الجمعة، في سنغافورة حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والاتفاق النووي.

والتقى ظريف نظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي في سنغافورة على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة بلدان جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وبحثا مواضيع عديدة على مختلف الصعد الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد وصل الى سنغافورة قادما اليها من سريلانكا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لبلدان رابطة جنوب شرق آسيا حيث تم التوقيع على وثيقة انضمام ايران الى معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة كما التقى نظرائه الفلبيني والماليزي والروسي والتركي والصيني والفيتنامي فضلا عن رئيس ورئيس وزراء سنغافورة.

المصدر: وكالة فارس