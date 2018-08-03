أكدت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب على توطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على جميع الصعد.

وأشارت حليمة يعقوب، لدى استقبالها وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظریف الذي يزور بلادها للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الجمعة، الى العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأكدت، خلال اللقاء، على تمتين الاواصر بين طهران وسنغافورة في جميع المجالات.

من جهته وصف ظريف العلاقات بين البلدين بالطيبة والصداقة ونوه الى التعاون بين الجانبين على مختلف الصعد.

وتباحث ظريف ويعقوب حول الشؤون الاقليمية والدولية والاتفاق النووي.

كما التقى ظريف نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان وتباحث الجانبان حول العلاقات بين البلدين وشؤون رابطة الآسيان والاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد وصل الى سنغافورة قادما من سريلانكا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الحادي والخمسين لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا ووقع على معاهدة الصداقة والتعاون بين ايران والرابطة.

المصدر: وكالة فارس