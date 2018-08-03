أدان المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن استمرار تحالف العدوان السعودي – الاميركي في ارتكاب المجازر البشعة بحق اليمنيين والتي كان آخرها جريمتي المحوات ومستشفى الثورة في محافظة الحديدية وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد المكتب السياسي لانصار الله في بيان له ان هذه الجرائم تعبر بشكل واضح عن منهجية واسلوب قوى العدوان الاجرامي المتوحش وتكشف بوضوح حجم الهزيمة واليأس المسيطرين على هذه القوى ، منتقداً في الوقت نفسه الصمت المتواطىء من قبل ما يُسمى بالمجتمع الدولي والذي كان ولا يزال احد اهم اسباب استمرار جرائم الحرب على اليمن من قبل تحالف العدوان، وفق البيان.

المصدر: قناة المنار