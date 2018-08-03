أشاد إيمرسون منانغاغوا الذي يرأس زيمبابوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد سقوط روبرت موغابي، الجمعة “بانطلاقة جديدة” بعد فوزه في الجولة الأولى للسباق الرئاسي.

وكتب منانغاغوا على حسابه في تويتر “شكرا زيمبابوي إنها بداية جديدة، دعونا نتحد في سلام ووحدة وحب ونبني معا زيمبابوي جديدة للجميع”. وأضاف “على الرغم من انقسامنا خلال الانتخابات، فإننا متحدون في أحلامنا”.

غير أن حزب زعيم المعارضة الزيمبابوية نيلسون شاميسا، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية أمام منانغاغوا، رفض نتائج الانتخابات وأعلن عزمه على رفع القضية إلى المحكمة.

وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس “إنها (النتائج) غير صحيحة ونحن نرفضها”. وأضاف “سنقدم هذه (النتائج) أمام المحكمة”.

وكان عناصر الجيش والشرطة قد انتشروا في شوارع هراري تزامنا مع ترقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية مساء الخميس، وذلك بعد سقوط ستة قتلى الأربعاء خلال تصدي قوات الأمن لتظاهرات للمعارضة وسط مزاعم بحصول عمليات تزوير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية