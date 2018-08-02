أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم الاستحواذ على حاويتين للقمامة في سالزبوري ونقلهما إلى مختبر علمي – تكنولوجي سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية ببلدة بورتون-داون للدراسة.

يذكر أنه سبق وأفادت الشرطة البريطانية بأن قرار سحب الحاويتين من جوار المتجرين في سالزبوري، تم اتخاذه بعد مقابلة مع تشارلى رولي الذي تعرض للتسمم بمادة مجهولة في أيمسبوري. مؤكدة في الوقت ذاته أن مستوى الخطر بالنسبة للسكان منخفض.

هذا وأعلنت شرطة ويلتشير، في 4 تموز/يوليو الماضي، عن “حادث خطير” في أميسبوري، حيث تعرض شخصان لمادة مجهولة وتم إسعافهم بحالة خطيرة.

وتقع مدينة أميسبوري، قرب سالزبوري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي بعد تعرضهما لهجوم مسمم في سالزبوري، في الرابع من آذار/مارس الماضي.

المصدر: سبوتنيك