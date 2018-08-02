أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ إي الخميس أن الصين ورابطة دول جنوب شرق أسيا “آسيان” اتفقا في اجتماع عقد في سنغافورة على مسودة سلوك عامة في بحر الصين الجنوبي.

وقال وانغ إي “وزير خارجية سنغافورة قد ذكر للتو أن الصين وآسيان قد توصلتا إلى توافق حول نص مشروع مدونة السلوك العامة في بحر الصين الجنوبي”.

وأضاف الوزير الصيني “اعتقد أن المشاورات بشأن القانون يمكن أن تتسارع بشكل كبير إذا استثنينا التدخل الخارجي”، وتابع “سوف نبرهن على أن جمهورية الصين الشعبية ودول آسيان نفسها تستطيعان الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي”، وأكد “اننا قادرون من خلال المفاوضات على وضع قواعد إقليمية سيحرص الجميع على احترامها”.

المصدر: سبوتنيك