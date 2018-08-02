قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين” إن “الأسير محمد نمر دار صطوف (27 عاماً) من بلدة بيت ريما قضاء رام الله يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق عسقلان”.

وأشارت الهيئة الى أن “الأسير صطوف يعتمد في اضرابه على الماء فقط وفي الآونة الأخيرة طرأ تدهورا على وضعه الصحي فأصبح يعاني من أوجاع بالرأس وارهاق عام، لكنه مستمر في الاضراب حتى الافراج عنه”، وأضافت أنه “تم عقد جلسة تمديد توقيف بحق الأسير يوم الإثنين الماضي في محكمة عسقلان العسكرية وتم تمديد توقيفه 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت والده البالغ من العمر (55 عاماً) قبل عدة أيام، يذكر بأن الأسير صطوف هو أسير محرر قضى ثلاثة سنوات في سجون الاحتلال وتم الافراج عنه قبل ستة أشهر وأعيد اعتقاله بتاريخ 19/7/2018.

المصدر: وكالة معاً