بلغ عدد قتلى الجيش السعودي خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، 40 قتيلا و30 جريحا بناء على رصد ما تم الإعلان عنه في الإعلام السعودي جراء العمليات العسكرية في جبهات جيزان ونجران وعسير.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن عدد القتلى بلغ 22 قتيلا، بالإضافة إلى تغريدات ومواقع سعودية فإن إحصائية القتلى والجرحى بلغت 40 قتيلا و30 جريحا خلال شهر يوليو المنصرم.

وتفوق الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من الجيش السعودي ما يجري الإعلان عنه في الإعلام السعودي كون النظام السعودي درج على إخفاء خسائره على مدى السنوات الثلاث الماضية من عدوانه على اليمن.

وشملت الإحصائية التي تم رصدها من وسائل الإعلام السعودي، أسماء عدد من ضباط الجيش السعودي في عداد القتلى والجرحى.

وبذلك يبلغ إجمالي خسائر الجيش السعودي والتي رصدها موقع “المسيرة نت” خلال الشهور مارس وابريل ومايو ويوليو، 250 قتيلا و146 جريحا.

المصدر: المسيرة نت