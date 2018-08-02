ارتفع الدولار يوم الخميس في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على العملة الأمريكية بفضل تقييم متفائل للاقتصاد صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بجانب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض اليورو لأدنى مستوى في أسبوع في الوقت الذي صعد فيه الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة. ويضغط تصاعد النزاع التجاري أيضا على اليوان والدولار الاسترالي وكلاهما عرضة للتأثر بالصراع التجاري المتفاقم.

وتعزز الطلب أيضا على العملة الأمريكية كملاذ آمن بفضل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع استمر يومين، وقال إن نمو الاقتصاد الأمريكي يرتفع وإن سوق الوظائف مستمرة في التحسن.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار مما أحدث اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.

المصدر: رويترز