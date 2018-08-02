أكد دبلوماسي روسي أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “تشوه الوقائع وتتهم دمشق بتعزيز مسلحي داعش جنوب سوريا”. وقال الدبلوماسي، لوكالة سبوتنيك، “تصريحات المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان تشوه الوقائع بكل وقاحة. لا توجد أي اتفاقات مع “داعش” ولم تكن أصلا. لا يوجد أي نقل لـ”داعش” من اليرموك والتضامن والحجر الأسود، كما تقول المفوضية، نحو الجنوب ولم يحدث أصلا. خلال هذه الفترة، تم القيام بحملة إنسانية لإجلاء النساء والأطفال من هذه المناطق إلى إدلب، والغرض منها هو منع وقوع ضحايا في منطقة عملية مكافحة الإرهاب ضد داعش”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية