أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن بلاده والصين ستعقدان عدداً من الاجتماعات على أعلى مستوى حتى نهاية هذا العام. وقال لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ إي، “نحن مسرورون لوجود فرص جديدة للحديث ومقاربة تقييمنا لما يجري في العالم، وبالطبع ولمناقشة العلاقات الثنائية. شراكتنا الاستراتيجية تتطور بشكل مطرد، ونحن نذكر مدى نجاح الزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين، ومنذ فترة قصيرة التقى الزعيمان على هامش القمة في جوهانسبرغ. نحن مهتمون في مواصلة ضمان فعالية هذه الاتصالات، وبأن تكون مثمرة، وتعميق تنسيق السياسة الخارجية لبلدينا بكل الأشكال”.

بدوره، أشار وزير الخارجية الصيني وانغ إي، إلى أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شى جين بينغ، فى جوهانسبرج “على هامش” قمة بريكس عقد بفي “أجواء دافئة وودية ” للغاية. وأضاف وانغ إي “كانت لدينا أجواء جيدة للغاية، ما يؤكد مرة أخرى على المستوى العالي وأهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واليوم لدينا فرصة جيدة للغاية لإجراء مناقشات عميقة وتنسيق العمل”. هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الأربعاء، إلى سنغافورة، وذلك لحضور اجتماع روسيا – رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية