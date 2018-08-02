أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-08-2018

النهار

انقسام حول جواز التشريع مع حكومة مستقيلة

عون قلّد 35 ضابطاً متخرجاً السيوف: لحكومة جامعة دون احتكار تمثيل أيّ طائفة

انتصار الجرود ضمّد جروح “غزوة” عرسال هل افضى التحقيق الى معطيات ملموسة ؟

الأخبار

مهمة أميركية «سرية جداً» في بيروت

مخالفات الصحة قيد الملاحقة: فتح كوة في محاربة الفساد

المستقبل

عون يلاقي الحريري: لا حكومة أكثرية

أكد عزمه مع الرئيس المكلف على إنهاء أزمة التأليف..وجعجع يستعرض المستجدات في بيت الوسط

اللواء

لا أجوبة على مسودة الحريري.. وعون يتعهد بتجاوز الأزمة

تصعيد أرسلاني – جنبلاطي على خلفيات وزارية وسورية.. وجعجع في بيت الوسط

الديار

فخامة رئيىس الجمهوريّة العماد ميشال عون يرأس احتفال تخريج الضبّاط في الذكرى الـ73 للجيش

الجمهورية

الحريري: لن أقبل بأن يُهزم جنبلاط!

السعودية تدعم الحريري والتعجيل بالحكومة… ونصائح أوروبية بالتأليف

البناء

سورية تستعد عسكرياً لتحرير الطريق الدولي إلى حلب… وصولاً إلى إدلب لأن لا ثقة بتركيا

عون يدعو في عيد الجيش للتواضع في المطالب وإنصاف في التمثيل لتسريع الحكومة

بري يسعى لتدوير الزوايا الحكومية… كزعيم للأغلبية النيابية بعد التفاهم مع باسيل!

المصدر: صحف