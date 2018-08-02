استشهد 9 صيادين، الأربعاء، إثر استهداف طيران العدوان قارب صيد قبالة سواحل الحديدة. وأفاد مصدر يمني أن طيران الأباتشي التابع لقوى العدوان استهدف قارب صيد بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية، ما أدى إلى استشهاد تسعة صيادين كحصيلة أولية.

واستنكر المصدر إمعان العدوان الأمريكي السعودي في استهداف الصيادين وقواربهم أثناء ممارسة أعمالهم بحثاً عن مصدر رزقهم في عرض البحر.

يذكر أن العدوان ارتكب سلسلة جرائم بحق الصيادين اليمنيين في سواحل الحديدة من خلال استهدافهم بطيرانه الحربي والاباتشي وبوارجه طوال الفترة الماضية راح ضحيتها العشرات من الصيادين.

المصدر: المسيرة نت