أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، أنها “ستمنح مهلة للعمال الاجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم”.

وقالت وسائل إعلام إماراتية ان “العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من تشرين الاول المقبل”.

من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم “إحم نفسك بتعديل وضعك”، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.

المصدر: وكالات