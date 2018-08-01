تعددت انقطاعات الكهرباء في ولايات الجزائر الجنوبية. وكشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى ڤيطوني، أن السبب يكمن في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة تجاوز 53 درجة، وهو ما تسبب في تعطّل التجهيزات وضغط شديد على الكابلات.

ونقلت الصحافة المحلية عن الوزير أن “بعض الظروف تخرج أحياناً عن صلاحيات البشر وتتسبب في انقطاع الكهرباء”، وأن “الجزائر قد سُجلت ضمن إحدى أسخن المناطق في العالم، بخاصة في الولايات الجنوبية، وهو ما تسبب في الانقطاعات لعدم تحمل التجهيزات الضغط”.

وسعى الوزير إلى طمأنة سكان الولايات الجنوبية الغاضبين بالتأكد من أن الأجهزة المتخصصة قد “اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة، كما أن المصالح التقنية وكافة الوسائل والإمكانيات التابعة للشركة قد تم تسخيرها لمواجهة الحالات الطارئة”.

وبلغت الحرارة في الجزائر مستويات قياسية جعلت المواطنين يحتجون، إذ انتشرت مقاطع في الإنترنت تُظهر البيض وقد صار يغلي دون الحاجة إلى نار، بل بالشمس فقط.

وتعاني هذه المناطق من انقطاع متكرّر للكهرباء يُعطل الأجهزة الكهربائية، كما يعاني توزيع الماء النظيف تذبذباً بدوره، إضافة إلى مشاكل الصحة والبنية التحتية وتأخر في فك العزلة عن هذه المناطق الصحراوية.

المصدر: العربي الجديد