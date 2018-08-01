جددت قوات العدو الاسرائيلي ممارساتها التعسفية بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاربعاء تسعة مواطنين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

واشارت مصادر فلسطينية الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الزميل الصحفي محمد انور منى من حي زواتا غرب مدينة نابلس بعد مداهمة منزله”، ولفتت الى ان “أنور سبق ان أمضى فترات عديدة بالاسر جلها في الاعتقال الاداري”.

ولفتت المصادر الى ان “من بين المعتقلين الشاب أنور طالب صنع الله من بلدة بيت أيبا غرب نابلس”.

وذكرت المصادر ان “بلدات عصيرة القبلية وسبسطية وسالم بقضاء نابلس شهدت اقتحامات من قبل دوريات الاحتلال”.

المصدر: وكالة معاً