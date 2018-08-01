تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية “ايرومكسيكو” الثلاثاء بعد إقلاعها في ولاية دورانغو في شمال المكسيك، ما أسفر عن جرح 85 راكبا بحسب السلطات التي اكدت عدم وجود قتلى.

وقال وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا إن “الطائرة وهي من طراز امبراير 190 وكانت تستعد لرحلة بين دورانغو ومكسيكو تحطمت نحو الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي وعلى متنها 97 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم”.

من جهته، قال حاكم الولاية خوسيه إيسبورو إنه “ليس هناك قتلى في حادث الطائرة #أم2431”.

بدوره، اوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أليخاندرو كاردوزا إنه “بحسب الحصيلة الأولية قد يكون هناك 85 مصابا”، وتابع أن “معظم الإصابات طفيفة جدا”، مشيرا إلى “وجود إصابات بالغة”.

وأضاف كاردوزا أن “الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطراري”، وتابع “النيران اندلعت بعد الهبوط الاضطراري ولحسن الحظ ليس هناك على ما يبدو أشخاص اصيبوا بحروق”.

ووفقا للسلطات المحلية، فقد تم إدخال 49 شخصا إلى المستشفيات، فيما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية