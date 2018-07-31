استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا يرافقه عدنان برجي والدكتور محمد حمدان، في حضور عضو المجلس السياسي الحاج محمود قماطي والدكتور علي ضاهر.

وقدم شاتيلا التهاني لقيادة حزب الله بمناسبة انتصار تموز 2006، معتبرا أنه “جاء استكمالا لحرب التحرير في أيار 2000”.

واكد شاتيلا أنه “بهذا الانتصار أصبحت المقاومة رقماً أساسياً في استقرار لبنان ومناعته، وعنوانا للردع المستمر بمواجهة العدوانية الإسرائيلية”. كما أشاد بـ”الوحدة الإسلامية التي عززت الوحدة الوطنية في لبنان، واستطاعت تحصينه أمام العواصف التي أثارها العدوان الأميركي في المنطقة من خلال استحضار الخلافات الطائفيةاوالمذهبية”.

بدوره رحب السيد بالوفد الزائر مؤكدا “أننا معاً واجهنا وانتصرنا في مواجهة المشروع الأميركي، واننا مستمرون كمقاومة حتى تحقيق أهدافنا وصولاً إلى عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه بكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام