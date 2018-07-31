حيا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الجيش في عيده 73 وتقدم من القيادة والضباط والرتباء والأفراد بأصدق التهاني.

وقال في تصريح إن “جيشنا رمز وحدتنا وملاذ اللبنانيين، كنا ولا زلنا نراهن عليه ونأمل أن يكون في مستوى التحدي وعلى قدر المسؤولية في الدفاع والذود عن البلاد وفي حفظ أمن الوطن وأمن الناس”.

وتمنى المفتي قبلان “على كل الأفرقاء السياسيين أن يكونوا إلى جانب هذا الجيش داعمين ومؤيدين له، وعاملين من أجل وحدة وطنية تعيد الثقة بهذا البلد وتعزز آمال الناس وأمانيهم في انطلاقة الدولة التي نريدها ضامنة وحافظة للجميع وعاملة من أجل استقرار هذا البلد، وتشارك أبناءه في تفعيل الوحدة الوطنية واستثمارها في استنهاض البلد وإعادة بنائه على قاعدة الإنماء والأمان للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام