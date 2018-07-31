أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التركي عن “تحييد” 10 عناصر لـ “حزب العمال الكردستاني” في غارة جوية على منطقة متينا بشمال العراق.

وجاء في بيان لرئاسة الأركان التركية، نقلته وكالة “الأناضول”، الاثنين، أن القوات الجوية التركية نفذت أمس الأحد غارة ضد “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.

كما أعلن مسؤولون أتراك “تحييد” 10 من عناصر حزب العمال في محافظة تونجلي شرقي تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 3 عناصر قيل إنهم من “وحدات حماية الشعب” الكردية، في مدينة سروج بمحافظة شانلي أورفة جنوب تركيا، تسللوا عبر الحدود من مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

وحسب وزارة الداخلية التركية، قامت القوات الأمنية خلال الأسبوع من 23 إلى 30 تموز/يوليو الجاري بما مجموعه 1994 عملية لـ “محاربة الإرهاب”، تم خلالها “تحييد” 36 ممن اعتبرتهم السلطات التركية عناصر إرهابية.

وأوضحت الداخلية أنه تم القضاء على 18 عنصرا والقبض على 6 آخرين، فيما سلم 12 شخصا أنفسهم للسلطات.

المصدر: وكالات