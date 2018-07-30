حيت “حركة الامة” في لبنان في بيان لها الاثنين “الجيش اللبناني في عيده”، وشددت على أنه “يبقى المؤسسة الوطنية الكبرى التي تشكل النموذج الحي للوحدة الوطنية اللبنانية”.

واكدت الحركة أنه “بفضل الثالوث الذهبي الجيش والشعي والمقاومة أمكن تحقيق الانتصارات الكبرى على العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري”.

من جهة ثانية، حملت الحركة “السياسيين في لبنان مسؤولية ما وصلت إليه البلاد بسبب أدائهم الذي لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له لبنان من تحديات داخليا وخارجيا”.

وحذرت الحركة “من حال المراوحة في نفس المكان ومحاولات تكبير الحصص والأحجام في تشكيل الحكومة بما يشكل انقلابا حقيقيا على نتائج الانتخابات النيابية”، ولفتت الى ان “الوضع بدأ ينعكس بشكل خطير على أوضاع البلد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام