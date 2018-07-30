صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ايران يمكنها استثمار الشرخ الحاصل بين اوروبا واميركا، مؤكدا بـ “اننا سنثبت للاميركيين بانه عليهم ان يقلعوا عن عادتهم في فرض الحظر”.

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال اول ملتقى مشترك للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج مع الناشطين في القطاع الخاص، قال ظريف، انني لست ساذجا لاتصور باننا يمكننا خلق صراع بين اوروبا واميركا. هنالك الان شرخ بينهما ونحن يمكننا الاستفادة من هذا الشرخ كفرصة، ولسنا بحاجة لان نكون جسرا بين اوروبا واميركا. واضاف، ان الاميركيين اعتادوا على فرض الحظر، ونحن يمكننا تحويل الضغوط الراهنة الى فرصة وان نثبت لاميركا خلال الاشهر القادمة بانهم مضطرون للاقلاع عن عادتهم هذه.

وتابع قائلا، رغم كل الامكانيات الاقتصادية والسياسية التي تمتلكها اميركا فانها تشعر بالعزلة لذا فانها بحاجة لممارسة الضغوط السياسية للمضي بسياساتها الى الامام. واضاف، انه على الاوروبيين ان يتخذوا القرار هل يتابعون مصالح اوروبا ام مصالح اميركا او مصالح ترامب شخصيا، وان هذا الامر يوفر امامنا فرصة خاصة يمكننا استثمارها.

وقال ظريف، انني لست ساذجا لاتصور باننا يمكننا خلق صراع بين اوروبا واميركا. هنالك الان شرخ بينهما ونحن يمكننا الاستفادة من هذا الشرخ كفرصة، ولسنا بحاجة لان نكون جسرا بين اوروبا واميركا. وتابع وزير الخارجية، ان امكانية العمل مع الشركات المتوسطة والصغيرة تعد فرصة للقطاع الخاص في البلاد وان هذه الفرصة يمكنها المساعدة في المزيد من النمو والنشاط والفاعلية للقطاع الخاص.

وقال ظريف، ان ظروفا جديدة وحتى زبائن جدد قد ظهروا حيث ينبغي علينا معرفة هذه الاليات معا وهي بحاجة الى مبادراتنا ومبادراتكم بصفة القطاع الخاص. واعتبر العمل مع الشركات التقليدية بانه اكثر سهولة ولكن في المجالات الجديدة يمكن العثور على شركاء افضل و”بامكانكم الاستفادة من امكانيات وزارة الخارجية وسفاراتنا لمعرفة هؤلاء الشركاء”.

واعتبر الارضية للانتاج الداخلي بانها واسعة جدا وقال، ان الارضية لنمو الصادرات غير النفطية واسعة. وقال وزير الخارجية، اننا يمكننا خلال الاشهر القادمة بان نثبت لاميركا بانه عليها الاقلاع عن فرض الحظر. انني اعتقد حقيقة بان العالم قد ادرك هذه القضية وانه على اميركا الاقلاع عن عادتها.

واضاف، اننا ورغم الضغوط الاميركية نحظى بالامن المستديم فيما هنالك جيران لنا يستمدون امنهم وشرعيتهم من الخارج الى الحد الذي يقول لهم ترامب حديث العهد بالرئاسة إن تخلينا عن دعمكم اسبوعين فسوف تنهارون. وقال ظريف، ان ترامب واسلافه يمارسون الضغوط والحظر علينا منذ 40 عاما ويسعون لتاليب العالم ضدنا ولكن بفضل الباري تعالى وهمم الشعب الايراني فقد حققنا المزيد من التقدم واصبحنا اكثر شموخا ورسوخا وتجاوزنا الصعاب.

واكد بانه وزير الخارجية الايراني لا يطلق الشعارات فقط واضاف، انني ارى المشاق لكننا تحملنا الصعاب وان هذا الشموخ لم يتحقق بسهولة وهو اليوم بحاجة للمزيد من التضامن والتعاون والجهود المضاعفة. وقال ظريف، علينا القبول باننا سنتجاوز هذه المرحلة ونثبت للعالم بان الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني وايران اكبر بكثير من الذين يهددون، وسنبقى نحن وهم سيذهبون.

المصدر: وكالة أنباء فارس