أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث بحث معه تطورات القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق : “أجرى الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الاحد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تباحثا خلاله بشأن تطورات القضية الفلسطينية”. وأضاف الرشق في صفحته على تويتر : هنية بحث مع آل ثاني “المبادرات المختلفة الهادفة لكسر الحصار وعلاج المشكلات التي تواجهها غزة، والجهود المبذولة للتهدئة”.

المصدر: فلسطين اليوم