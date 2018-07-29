اغتال مسلحون مجهولون اليوم الأحد رئيس الاستخبارات بمطار عدن الدولي امام منزله قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقالت وسائل إعلام قريبة من الاحتلال الإماراتي إن مسلحون أطلقوا النار على العقيد في جهاز الاستخبارات ناصر مقريح أمام منزله بحي اكتوبر بمديرية خورمكسر، قبل أن يلوذ بالفرار. واضافت ” أن العقيد ناصر مقريح المعين من قبل الفار هادي كان عائدا الى منزله بعد اداءه لصلاة العشاء في مسجد الحي حيث باشره المسلح بعدة طلقات اردته قتيلا على الفور. وأشارت إلى أن مواطنون حاولا اسعاف مقريح الى مستشفى قريب من مكان الحادث الا انه فارق الحياة قبل وصوله.

وتشهد مدينة عدن عمليات اغتيال شبة يومية وحالة انفلات أمني غير مسبوقة في ظل سيطرة قوى الاحتلال وانتشار الجماعات المسلحة في المدينة والمناطق الجنوبية بشكل عام.

المصدر: المسيرة نت