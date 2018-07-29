اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسين الحاج حسن ان “النقطة الأساسية في تشكيل الحكومة هي وحدة المعيار في التمثيل للكتل النيابية والسياسية”، ولفت الى ان “هذا سيساهم الى حد كبير في الاسراع بتشكيل الحكومة”.

وتمنى الحاج حسن في حديث له ان “يكون حظ الصناعة والزراعة مع الحكومة الآتية افضل من سابقاتها، فالصناعة تعاني من منافسة خارجية وعقبات داخلية قابلها إهمال من الحكومات المتعاقبة”، وتابع “قدمنا أكثر من 20 مشروعا واقتراحا لدعم الصناعة ولكن دون جدوى لأن الرؤيا الاقتصادية لدى الدولة مفقودة”.

ورأى الحاج حسن ان “المطلوب وضع سياسة اقتصادية شاملة متكاملة وبرنامج اقتصادي لسنوات طويلة للصناعة والزراعة”، ولفت الى ان “اقتصاد لبنان يرتكز على حركة المعابر والترانزيت مع الدول المجاورة وخصوصا سوريا لذلك نحن معنيون بأفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا وكذلك الاردن والعراق”.

وقال الحاج حسن ان “البعض يكابر في موضوع العلاقة مع سوريا وانتهج سياسة خاطئة بدعم الارهاب”، وتابع “اليوم انتصر النظام على الارهاب وتقتضي مصلحة لبنان علاقات متينة وطيبة مع الشقيقة سوريا لأجل انهاء موضوع النازحين والمشاركة في اعمار سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام