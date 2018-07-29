في غزة، استشهد مواطنان فلسطينيان جراء قصف صهيوني استهدف فجر اليوم مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة ان “الشهيدين هما أيمن نافذ النجار (24 عاما)، ومهند ماجد حمودة (24 عاما)، كانا قد وصلا مستشفى الأندونيسي أشلاء متناثرة عقب استهدافهما من قبل الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة استطلاع “إسرائيلية” أطلقت صاروخا عند الساعة الواحدة فجرا تجاه الشابين قرب مقبرة الشهداء شرق جباليا، مشيرةً إلى أنه تم انتشال جثمانيهما عند نحو الساعة الرابعة والنصف.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تستهدف المواطنين المدنيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت بتاريخ 30آذار الماضي والذين يواجهون إرهاب الاحتلال بأساليب وأدوات شعبية من بينها إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.

من جهة ثانية، أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة، تسير وفقا للخطة والبرنامج الزمني لها ، مشيراً الى إن السفن التي تحمل نشطاء دوليين سلميين، وبعض الأدوية والمساعدات الرمزية للقطاع الصحي ، تخطت الحدود المصرية تجاه الشرق.

المصدر: قناة المنار