يعقد البرلمان التونسي السبت، جلسة لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، فيما يتوقع أن تكون جلسة عاصفة بسبب تباين مواقف الكتل البرلمانية، ورفض جزء من نواب كتلة حركة نداء تونس التي تقود الحكومة منح الثقة للوزير الجديد.

وحسبما أفادت تقارير إعلامية، فقد قررت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي)، عقب جلسة مشاورات وتصويت سري عقدتها مساء أمس الجمعة، برئاسة المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، عدم منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي.

ويعود رفض نواب من كتلة نداء تونس منح الثقة لهشام الفوراتي إلى رفضها لإقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تنفيذ تعديل حكومي دون استشارته، وكذا بسبب تمسك الحزب بإقالة الشاهد وإجراء تغيير شامل على الحكومة. وفي الوقت الحالي تحوز حركة “النهضة” الأغلبية في البرلمان بـ68 نائبا، على الرغم من فوز نداء تونس بالانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في حزيران/يونيو 2014، بسبب انقسام في حزب النداء وفي كتلته البرلمانية، حيث انشق عدد من النواب عن الكتلة وأسسوا “الكتلة الحرة”، وفقد الحزب 26 نائبا من كتلته، من مجموع 86 نائبا في عام 2014. وبالإضافة إلى كتلة نداء تونس، قررت الكتلة الديمقراطية عدم منح الثقة للفوراتي، فيما قررت كتلة حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وجزء من نواب الكتلة الحرة التصويت، منحه الثقة.

وبحسب مراقبين، تمثل جلسة اليوم اختبارا كبيرا لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يواجه رفضا من داخل حزبه “نداء تونس” بمقابل دعمه من جانب حركة “النهضة” الشريك في الحكومة، وأحزاب أخرى، ويحتاج وزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي للحصول على أصوات 119 نائباً من إجمالي عدد النواب [217 نائباً]، ليحصل على الثقة ويتولى رسمياً منصب وزير الداخلية، خلفاً للوزير المقال لطفي براهم الذي أقيل من منصبه في السادس من حزيران/يونيو الماضي وخلفه في المنصب بالإنابة وزير العدل غازي الجريبي.

والوزير المقترح هشام الفوراتي [51 عاما] الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل أقل من خمسة أيام، حاصل على ليسانس الحقوق من تونس، وشغل مناصب رفيعة في تونس، منها ومستشار المصالح العمومية بوزارة الداخلية منذ سنة 1996، ثم رئيس ديوان وزير الداخلية في شباط/فبراير 2015. وشغل الفوراتي عام 2008 منصب كاتب عام بولاية زغوان، ثم عين واليا على المنستير [جنوب تونس العاصمة] عام 2011.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية