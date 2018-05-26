أعلنت سفارة كوريا الشمالية في موسكو، أن بيونغ يانغ أبلغت البعثات الدبلوماسية على أراضيها بتفكيك موقع “بونغيي ري” للتجارب النووية الواقع في مقاطعة كيلجو.

وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة”اجتمع نائب وزير الخارجية مع الموظفين ذوي الصلة بشكل جماعي، ومنفصل مع سفير جمهورية الصين وسفير روسيا والسفراء والقائمين بالأعمال لبلدان آسيا وأفريقيا والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية لدى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى ممثلين دبلوماسيين للبلدان الأوروبية والمنظمات الدولية في بيونغ يانغ”.

وأضافت “في البداية شرحنا للدبلوماسيين بالتفصيل كيف جرت عملية تفكيك موقع التجارب النووية بشفافية، ولم يكن هناك تسرب مواد مشعة جراء التفجير كما لم يكن هناك أي تأثير سلبي على البيئة”.

المصدر: نوفوستي