أكد مصدر في وزارة الدفاع اليمنية مقتل اعداد كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي خلال صد أكبر زحف لهم على جبهة الساحل الغربي.

وأشار المصدر إلى تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من كسر الزحف الذي استمر يومين بعد فرار القوة المهاجمة، واسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان جراح معظمهم خطيرة .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا أكثر من خمس آليات عسكرية متنوعة بالإضافة إلى اغتنام عتاد حربي تركه الغزاة والمرتزقة خلفهم .

وجدد المصدر التأكيد على أن معركة الساحل الغربي ستشهد مفاجآت نوعية ستمثل درسا لكل الغزاة والمعتدين على اليمن.

المصدر: قناة المنار